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Komende dagen opnieuw hoge temperaturen in Frankrijk en Spanje

Samenleving
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 15:04
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Het wordt de komende dagen opnieuw erg warm in Frankrijk en Spanje. Dat meldt Weeronline. De weersvoorspellingen geven aan dat het in Frankrijk en Spanje ongeveer 40 graden kan worden. Daardoor blijft het droog en warm in de landen die getroffen zijn door grote natuurbranden.
Hoewel het in Frankrijk op sommige plekken hard geregend heeft, zorgde dat maar voor enige verlichting en is er geen sprake van een omslag. Het is nog steeds erg droog in veel regio's en de extreme hitte keert weer terug.
Pas later deze week of volgende week is er kans op onweer in delen van Zuid-Europa. Het is onzeker of die onweersbuien ook de gebieden bereiken waar bosbranden woeden. Volgende week wordt het mogelijk iets minder warm, maar niet met lagere temperaturen dan gebruikelijk.
Naast Frankrijk en Spanje worden er ook in Italië hoge temperaturen verwacht. In het binnenland kan het ruim boven de 35 graden worden.
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