Drie keer per week ontstaat in NL brand door de meterkast: experts geven tips om een ramp te voorkomen

Staan er bij jou ook schoenen, een stofzuiger of een paraplu in de meterkast? Dan is dit het moment om daar verandering in te brengen. Experts slaan alarm: het aantal brandincidenten in Nederlandse meterkasten neemt hard toe en dat heeft alles te maken met zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen die op oude groepenkasten worden aangesloten.

"Ik ben blij dat ik vandaag ben gekomen." Dat zeggen elektriciens steeds vaker als ze de groepenkast van de meterkast openmaken bij een klant, zegt Sjoerd van Gelder, vakspecialist elektrotechniek bij Techniek Nederland bij RTL Nieuws. Hij hoort het ook van zijn collega's: ze schrikken van wat ze aantreffen.

Gevaarlijke situaties

"Meerdere draden onder één klem die daar niet geschikt voor is, te dunne draden, slechte verbindingen of isolatie die is weggesmolten", somt Van Gelder op. Dat kan allemaal leiden tot brand

De cijfers liegen er niet om. In 2021 werden 106 incidenten in meterkasten geregistreerd, vorig jaar waren dat er al 176. Dat komt neer op drie ongelukken in de meterkast per week, meestal met brand tot gevolg. Dat blijkt uit onderzoek van kenniscentrum KRADO, dat jaarlijks in opdracht van Netbeheer Nederland het aantal elektriciteitsongevallen in huis becijfert.

"Dit kan leiden tot overbelasting met kortsluiting en brand tot gevolg", vertelt Walter Hulshorst van KRADO. Ook het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) ziet de stijging. "We zien inderdaad een toename", maakt professor Nils Rosmuller, lector Energie- en Transportveiligheid duidelijk. "De meterkast wordt steeds zwaarder en vaker belast, met als gevolg een grotere kans op kortsluiting en brand."

'Schrikbarend knutselwerk'

De oorzaak? Volgens experts is er vaak niemand die overzicht houdt. Een elektricien in Amsterdam die op LinkedIn actief is onder de naam 'Dutch Electrician' schreef onlangs: "Uitbreiding op uitbreiding. Extra kastjes erbij. Verschillende merken door elkaar. Technisch krijg je het vaak nog wel werkend. Maar moet je dat willen als installateur?" Vorige week sprak hij van 'schrikbarend knutselwerk' bij een klant in Hoofddorp.

Henry Lootens van Fedet, belangenbehartiger van ondernemers in de elektrotechnische sector, herkent dat beeld. "De keukeninstallateur doet zijn deel, de zonnepaneleninstallateur het zijne, daarna komt de laadpaal erbij. Er is vaak niemand die de regie neemt over het totaalplaatje en zich afvraagt: is deze meterkast eigenlijk nog wel geschikt voor al die systemen?"

Geen opberghok

Veel huishoudens gaan de fout in door de meterkast als extra bergruimte te gebruiken. Schoenen, een stofzuiger, paraplu's; het staat in veel Nederlandse meterkasten gewoon opgestapeld. Experts waarschuwen hier expliciet voor: rondom een groepenkast moet ruimte zijn en er mag geen brandbaar materiaal in de buurt staan, juist omdat oververhitting en kortsluiting daar kunnen ontstaan.

Laat je meterkast checken

Verduurzamen kán veilig, zegt Techniek Nederland, mits een vakbekwaam installateur naar de complete elektrische installatie kijkt. Twijfel je of jouw groepenkast wel echt is opgewassen tegen alle elektrische geweld dat je zonnepanelen, laadpaal of warmtepomp veroorzaken? Laat 'm dan beoordelen door een erkend elektricien en ruim die meterkast alvast leeg.