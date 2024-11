Krant: actie tegen Israëlisch elftal vlak bij stadion verplaatst

PARIJS (ANP) - Een protestmars die vlak voor de voetbalwedstrijd Frankrijk-Israël zou plaatsvinden in de buurt van het stadion, is verplaatst naar een plein een stuk verderop, meldt de krant Le Parisien. Eerder zei de politiechef van Parijs dat dat werd overwogen om veiligheidsredenen. De autoriteiten willen geweld zoals vorige week in Amsterdam voorkomen.

Donderdagavond willen betogers een protestmars houden tegen de wedstrijd onder het motto "Wij spelen niet met genocide", schrijft de krant. Ze willen daarmee hun steun betuigen aan de Palestijnen. De activisten zouden zich een kleine drie uur voor de aftrap verzamelen voor het stadhuis van Saint-Denis. Van daaruit ben je met het openbaar vervoer zo bij het voetbalstadion, waarschuwde politiechef Laurent Nuñez in een interview met France Info. In plaats daarvan moeten de activisten naar een plein een stuk verderop.

De Franse autoriteiten hebben zware veiligheidsmaatregelen getroffen. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet, van wie een deel in het stadion zal zitten. Zij kunnen ingrijpen als de 1600 particuliere beveiligers overvraagd worden. Dat terwijl het 80.000 stoelen tellende Stade de France goeddeels leeg blijft. Er worden 13.000 toeschouwers verwacht. Een van hen is president Emmanuel Macron, die wil laten zien dat de wedstrijd ondanks de dreiging moet kunnen doorgaan.

Een politiebron zegt tegen persbureau AFP dat ondanks Israëlische waarschuwingen om niet naar de wedstrijd te gaan, toch zo'n honderd supporters worden verwacht. Die worden onder politiebewaking per bus vervoerd zodat ze niet met het openbaar vervoer hoeven. Het Israëlische elftal wordt beveiligd door een elite-eenheid van de politie.