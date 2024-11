Werknemers luchtvrachtbedrijven krijgen gezamenlijke cao

SCHIPHOL (ANP) - De Werkgeversvereniging Luchtvracht Afhandeling (WLVA) en vakbond FNV hebben een akkoord bereikt over één gezamenlijke cao voor alle luchtvrachtbedrijven. Voorheen had elk luchtvrachtbedrijf zijn eigen cao-afspraken.

Voor de werknemers van de grote luchtvrachtbedrijven Menzies, World Cargo, Swissport, dnata en Worldwide Flight Services gelden straks uniforme afspraken op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

WLVA en FNV spreken van een "historische doorbraak". De nieuwe cao garandeert dat werknemers minimaal 6 procent meer loon krijgen in 2025 ten opzichte van 2024. In 2026 komt daar nog eens minimaal 4,5 procent bij. De vakbondsleden mogen de komende tijd stemmen over de gemaakte afspraken.