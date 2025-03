Krant: Rusland bezig met opmars in Koersk

KYIV (ANP) - Russische en Noord-Koreaanse troepen hebben de afgelopen dagen veel terreinwinst geboekt in Koersk, de Russische grensregio waar Oekraïne vorig jaar is binnengevallen. Noord-Koreaanse militairen en Russische drone-eenheden zouden onder dekking van zwaar artillerievuur en luchtaanvallen belangrijke Oekraïense posities hebben veroverd. Dat bericht The New York Times na gesprekken met Oekraïense militairen in het gebied.

"Het is waar, we kunnen ze niet tegenhouden," zegt een Oekraïense commandant telefonisch tegen de krant. "Ze lopen ons gewoon onder de voet. Ze rukken op in groepen van vijftig Noord-Koreanen, terwijl wij maar zes man op onze posities hebben." Een andere Oekraïense commandant zegt dat de Noord-Koreaanse bondgenoten van Rusland hun tactieken continu verbeteren. Ze zouden nu beter samenwerken met artillerie-eenheden en worden gesteund door Russische droneteams.

De Russen zouden tegenwoordig ook op grote schaal drones inzetten die worden aangestuurd via flinterdunne kabels die zich afrollen terwijl de piloten ze naar hun doelen leiden. Dat betekent dat er geen radiosignalen zijn om te verstoren.

Hoge prijs

Russische troepen sturen de drones volgens een Oekraïense militair soms pas op "200 tot 300 meter" van de frontlinie de lucht in, zodat doelen aangevallen kunnen worden die verder weg liggen. De voornaamste Oekraïense bevoorradingsroute, de enige weg van Oekraïne naar het Russische Soedzja, kan tegenwoordig vrijwel continu onder vuur worden genomen.

Oekraïne viel Koersk afgelopen zomer binnen en veroverde een gebied rond Soedzja. Ongeveer tweederde van dat gebied zou inmiddels zijn heroverd door Rusland, dat daar naar verluidt wel een hoge prijs voor betaalde in mensenlevens.