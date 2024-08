Kroatië voert dienstplicht van twee maanden in

ZAGREB (ANP/BLOOMBERG) - Kroatië voert vanaf volgend jaar een dienstplicht voor mannen in. Volgens defensieminister Ivan Anusic gaat het om een periode van twee maanden waarin dienstplichtigen worden opgeleid zodat Kroatië "betere en sterkere strijdkrachten" krijgt.

Kroatië scheidde zich begin jaren negentig af van Joegoslavië in een onafhankelijkheidsoorlog. In 2008 werd de dienstplicht afgeschaft en een jaar later trad het land tot de NAVO toe.

In de Europese Unie hebben relatief weinig landen dienstplicht. Onder de landen met dienstplicht zijn Finland, Griekenland en Zweden. Officieel is in Nederland de dienstplicht nooit afgeschaft, maar sinds 1997 worden dienstplichtigen niet meer opgeroepen.