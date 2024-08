Gehavende Vollering houdt stand, ritzege Kerbaol in Tour

MORTEAU (ANP) - Demi Vollering heeft ondanks kneuzingen en schaafwonden aan onderrug en billen de zesde etappe van de Tour de France Femmes goed doorstaan. De titelverdedigster kwam in de heuvelachtige etappe van Remiremont naar Morteau in de kopgroep over de finish. Ze was in het gezelschap van de Poolse geletruidrager Kasia Niewiadoma.

Cédrine Kerbaol won de etappe. De Française ontsnapte na de beklimming van het laatste bergje en kwam solo aan in finishplaats Morteau. Ze had 21 seconden voorsprong op Marianne Vos, die de sprint van de eerste groep won.

De rensters wacht zaterdag een zware bergetappe in de Alpen.