Libanon heeft na jaren weer daadkrachtige regering

BEIROET (ANP/AFP) - In het door crises geplaagde Libanon is zaterdag een nieuwe regering gevormd met premier Nawaf Salam aan het hoofd. Libanon werd meer dan twee jaar bestuurd door een demissionaire regering als gevolg van een slepende politieke impasse in het parlement.

De regering die uit 24 ministers bestaat, heeft te maken met meer dan de al jaren durende financiële crisis. Er zijn verwoestingen aangericht door Israëlische bombardementen, tekorten aan onder meer elektriciteit en talrijke Syrische vluchtelingen. Verder moet de Libanese regering toezien op het bestand tussen Israël en de beweging Hezbollah in het zuiden van het land en parlementsverkiezingen houden in 2026.

Premier Salam heeft meteen gezegd dat hij economische hervormingen wil om de wederopbouw en het herstel van de economie te bevorderen. De hervormingen zouden donors ertoe brengen veel geld beschikbaar te stellen. Er moet ook gekeken worden naar overeenkomsten met het Internationaal Monetair Fonds.