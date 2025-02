Bitcoin blijft dit jaar tot nu toe achter bij goud

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - Na een sterk jaar voor bitcoin in 2024, staat 's werelds bekendste digitale munt nu onder druk. De terugkeer van president Donald Trump naar het Witte Huis en toegenomen geopolitieke instabiliteit zorgen ervoor dat beleggers op zoek gaan naar veilige havens.

Bitcoin is dit jaar tot nu toe 3 procent gestegen, terwijl goud 9 procent meer waard is geworden. De goudprijs steeg deze week naar een nieuw record van ruim 2880 dollar per troy ounce (31,1 gram). Het edelmetaal werd flink meer waard nadat president Trump had gezegd de controle over Gaza te willen overnemen.

Een bitcoin was zaterdagmiddag ongeveer 96.000 dollar waard, zo'n 10 procent onder de recentste piek. Hoewel bitcoin weleens wordt omschreven als een waardevaste belegging vergelijkbaar met goud, omdat het aanbod is beperkt tot 21 miljoen, lijkt de cryptomunt deze verwachting niet waar te maken. De aanhoudende aantrekkingskracht van goud in tijden van onrust op de financiële markten is versterkt door zorgen over een Chinees-Amerikaanse handelsoorlog en de dreiging van tarieven. Bitcoin daarentegen beweegt vaak in lijn met technologieaandelen.