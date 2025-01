Lichaam vermiste Ahmed gevonden in bosgebied Amersfoort

AMERSFOORT (ANP) - In Amersfoort is het lichaam gevonden van de 58-jarige Ahmed, die sinds vorige week maandag vermist was. Dat meldt de politie. De Amersfoorter werd gevonden in het bosgebied Klein Zwitserland ten zuiden van de stad, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van RTV Utrecht. Volgens de regionale omroep trof een wandelaar het lichaam daar donderdagochtend aan.

De afgelopen anderhalve week is door vele tientallen familieleden en vrijwilligers gezocht naar Ahmed, die dementerend was en medicijnen nodig had tegen onder meer psychoses en diabetes. Ook het Veteranen Search Team werd ingeschakeld, maar de zoektocht leverde niets op.