Litouwen wil Oekraïne in 2030 als EU-lid, Nederland tegen datum

LUXEMBURG (ANP) - Litouwen vindt dat Oekraïne per 1 januari 2030 lid moet zijn van de Europese Unie. Dat zei de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Kęstutis Budrys maandag bij aankomst in Luxemburg. Nederland wil nog geen toetredingsdatum noemen.

In tegenstelling tot andere landen wil Nederland het toetredingsproces voor Oekraïne niet versnellen, benadrukt buitenlandminister Caspar Veldkamp.

Oekraïne doet volgens Veldkamp "vreselijk zijn best, maar Nederland is streng en kritisch op EU-uitbreiding". Nederland helpt Oekraïne wel om te voldoen aan de criteria, op onder meer het gebied van de rechtsstaat en goed bestuur, zei hij.

Toetredingsproces

Veldkamp is zaterdag in het Oekraïense Lviv geweest, omdat Nederland het land wil helpen bij het toetredingsproces tot de EU. Experts van zes Nederlandse ministeries hebben met experts van Oekraïense ministeries gesproken over de manier waarop zij de noodzakelijke hervormingen kunnen doorvoeren en andere toelatingscriteria snel kunnen halen.