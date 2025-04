Militairen uit oorlog Oekraïne op overwinningsparade in Moskou

MOSKOU (ANP) - Op de overwinningsparade 9 mei in Moskou ter gelegenheid van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa loopt ook een eenheid van militairen mee die in Oekraïne hebben gevochten of vechten. De Kremlinwoordvoerder heeft volgens persbureau RIA-Novosti bevestigd dat "helden van de speciale militaire operatie" in Oekraïne aan de parade ter ere van het einde van de Grote Vaderlandse Oorlog (1941-1945) deelnemen.

Naar de plechtigheden op het Rode Plein komen tal van buitenlandse staatshoofden of regeringsleiders, onder wie de Chinese president Xi Jinping, de Indiase premier Narendra Modi de Servische president Aleksandar Vucic en de Slowaakse premier Robert Fico. Naar verwachting komen ook de leiders van voormalige Sovjetrepublieken naar de overwinningsparade. Het is tachtig jaar geleden dat nazi-Duitsland de strijd opgaf. Dat gebeurde formeel laat in de avond op 8 mei 1945, toen het in de hoofdstad van de Sovjet-Unie al 9 mei was.