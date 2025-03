Locoburgemeester Arnhem: heftige brand heeft enorme impact

ARNHEM (ANP) - De heftige brand die donderdagmorgen een aantal winkelpanden en opslagplaatsen in het centrum van Arnhem heeft getroffen heeft een enorme impact op de binnenstad. Locoburgemeester Cathelijne Bouwkamp noemt de gebeurtenis "heel heftig" en "gigantisch". Het is volgens haar een grote klap voor "het bruisende centrum" van de Gelderse hoofdstad.

Volgens Bouwkamp zijn onder de getroffen panden een aantal rijksmonumenten. Veel gebouwen dateren uit de 18e en 19e eeuw. Hoeveel panden helemaal verloren zijn gegaan moet nog blijken, maar het staat vast dat een aantal binnenstadbewoners hun onderkomen kwijt zijn. Voor hen regelt de gemeente samen met de stichting Salvage andere woonruimte. Of andere geëvacueerde binnenstadbewoners donderdagavond weer huis kunnen is nog onzeker. Dat moet later donderdag blijken, zegt Bouwkamp.