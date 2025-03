ARNHEM (ANP) - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem is onderweg terug naar zijn stad vanaf een vakantieadres, meldt locoburgemeester Cathelijne Bouwkamp. Reden is de grote brand die sinds de nacht van woensdag op donderdag woedt in het centrum van de stad.

Het is nog onbekend wanneer Marcouch terug is in Arnhem. "Zo snel mogelijk", zegt Bouwkamp.