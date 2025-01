LTO: uitspraak heeft enorme impact voor boeren en hele economie

DEN HAAG (ANP) - De uitspraak in de Greenpeace-rechtszaak heeft "enorme impact voor boeren, tuinders en de hele economie", reageert landbouworganisatie LTO. "We roepen de Staat op om in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak", zei voorzitter Ger Koopmans.

"Ondanks de grote inspanningen die boeren en tuinders de voorbije jaren hebben genomen, en de vrijwillige opkoopregelingen die momenteel lopen en waarvan de grote effecten nog niet in beeld zijn, heeft de uitspraak vergaande consequenties voor het toekomstperspectief van boeren en tuinders. En voor de hele Nederlandse economie", aldus Koopmans.

De rechtbank heeft woensdag besloten dat de Staat de stikstofdoelen voor 2030 moet halen. "De maatregelen die daarvoor noodzakelijk zijn, zullen een ongekende impact hebben op de agrarische sector, de woningbouw en de Nederlandse economie in totaal. Deze uitspraak toont de absolute noodzaak aan om de huidige wet aan te passen."