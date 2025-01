Trump wil excuus van kerkgemeenschap over inaugurele kerkdienst

WASHINGTON (ANP/DPA) - De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat de Episcopaalse Kerk en bisschop Mariann Budde "het publiek excuus zouden moeten aanbieden". Hij is boos over uitspraken van Budde tijdens de inaugurele gebedsdienst in Washington National Cathedral op dinsdag ter ere van zijn inauguratie als president. Budde was een van de geestelijken die het woord voerde en vroeg Trump "in naam van God" om barmhartigheid voor onder anderen homoseksuelen, biseksuelen en transgenders, kinderen van immigranten en illegale immigranten.

De oproep tot medeleven en barmhartigheid was in de ogen van Trump een politieke aanval op zijn beleid tijdens een interreligieuze gebedsdienst voor de inhuldiging van de president. Een van Trumps prioriteiten is de illegale immigratie stoppen en immigranten die geen verblijfsstatus hebben, uit te zetten. Trump stelt ook dat men in het regeringsapparaat man óf vrouw moet zijn en dus niet non-binair.

Trump noemde "de zogenaamde bisschop" Budde "een radicaal-linkse verbeten Trump-hater". "Ze heeft haar kerk in de wereld van de politiek geleid op een onsmakelijke manier", aldus de nieuwe president. De Episcopaalse Kerk is een protestantse Amerikaanse kerk die verwant is aan de Anglicaanse Kerk en die in de VS circa 1,4 miljoen leden telt. Budde is volgens Amerikaanse media al heel lang een fel criticus van Trumps beleid en kwam in juni 2020 ook met hem in conflict over het gebruik van een kerk in Washington