Maansverduistering door bewolking pas later zichtbaar

Samenleving
door anp
zondag, 07 september 2025 om 21:33
anp070925112 1
HOUTEN (ANP) - Bewolking heeft er zondagavond voor gezorgd dat de totale maansverduistering in Nederland pas later dan voorspeld te zien was. Even voor 21.00 uur was de zogeheten bloedmaan op veel plekken in Nederland eindelijk zichtbaar.
De verduistering begon om 17.27 uur. Om 20.12 uur, net na de maanopkomst, bereikte de verduistering haar hoogtepunt. Omdat de zon in Nederland pas rond 20.15 uur onderging, zou de maan hier vanaf 20.25 uur goed zichtbaar zijn. Een woordvoerder van Weeronline legt uit dat de maan op dat moment echter nog te laag stond, waardoor bewolking boven de horizon het zicht belemmerde. Toen de maan uiteindelijk hoog genoeg stond, was de verduistering al over haar hoogtepunt heen. Desondanks is nog goed te zien dat de maan "een oranje kleur met een donkere waas in de schaduw heeft", aldus de woordvoerder.
Een maansverduistering vindt plaats als de aarde precies tussen de zon en de maan staat. De maan komt hierdoor in de schaduw van de aarde terecht. Een deel van het zonlicht bereikt alsnog de maan, omdat het in de aardatmosfeer wordt verstrooid en afgebogen. Hierdoor krijgt de maan een roodachtige kleur.
