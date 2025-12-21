Miljoenen liters festivalpoep jarenlang stiekem gedumpt

Miljoenen liters aan ontlasting van grote festivals als Paaspop en Intents Festival zijn jarenlang illegaal gedumpt in Wintelre. Ook is er varkensmest geloosd. Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een ondernemer en bedrijven waar hij bij betrokken is. Dat blijkt uit opgevraagde documenten bij meerdere overheden en uit gesprekken van Omroep Brabant met meerdere bronnen. De ondernemer zou zich schuldig maken aan onder andere mestfraude en economische delicten, zoals dus het illegaal lozen van afvalwater. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie kan niet bevestigen of ontkennen dat er een onderzoek loopt.

Tankwagens vol met ontlasting komen aan bij het bedrijf van de ondernemer in Wintelre. Met slangen worden miljoenen liters aan ontlasting en afvalwater van grote festivals overgeheveld naar een container. Uit deze container komt een andere slang, die uitkomt op een illegale aansluiting op het riool.

Naast het lozen van afvalwater van evenementen, worden deze illegale aansluitingen ook gebruikt om varkensmest te dumpen. Dat wordt duidelijk uit een rapport dat is gemaakt door de gemeente Eersel, waar Wintelre onder valt. Daarin zijn foto's te zien van de container.