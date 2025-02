Macron belt met Trump en Zelensky over Oekraïne

PARIJS (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft na het informele spoedoverleg met Europese regeringsleiders gebeld met de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Macron zegt te streven naar een "duurzame vrede in Oekraïne", schrijft hij in een verklaring op X.

Het is volgens Macron, die het spoedberaad in Parijs had belegd, van belang dat er "sterke en duurzame veiligheidsgaranties" komen voor Oekraïners. "Anders is er een risico dat een wapenstilstand zal eindigen als de akkoorden van Minsk", aldus Macron. Die waren in 2015 bedoeld om de burgeroorlog in de pro-Russische regio Donbas te bezweren.

Macron herhaalt in zijn verklaring op X ook dat Europa zijn defensie moet versterken. Die boodschap deelde voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen eerder op de avond al. Ook NAVO-baas Mark Rutte zei dat "Europa klaar en bereid is om een stap verder te gaan". Maar, voegde Rutte eraan toe: "Over de details moet nog worden besloten."

De Franse president zegt de komende dagen in gesprek te blijven en roept zijn Europese bondgenoten op tot "snelle en coherente beslissingen en acties".