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Macron betuigt solidariteit met getroffenen bosbranden

Samenleving
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 11:49
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PARIJS (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn solidariteit getoond met de getroffenen van de bosbranden in het zuiden van Frankrijk. Daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. Macron laat via X ook weten dankbaar te zijn voor de inzet van veiligheids- en hulpdiensten en lokale bestuurders. "Laten we overal alert blijven en de veiligheidsvoorschriften strikt opvolgen", aldus de president.
De grootste brand woedt in Trévillach bij de stad Perpignan, waar meer dan 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De brand is sinds zondagochtend bijna verdrievoudigd in omvang. Volgens de lokale autoriteiten is 4600 hectare aan natuur verwoest, qua oppervlakte vergelijkbaar met twee keer de stad Delft.
Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez heeft tegen tv-zender TF1 gezegd dat het bosbrandenseizoen dit jaar eerder is begonnen. Er is volgens hem al 11.000 hectare aan natuur verloren gegaan. Dat was vorig jaar rond deze periode 5700 hectare. Hij gaat maandag naar Trévillach.
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