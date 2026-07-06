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Waarom een week vakantie bijna altijd te kort is: de rust begint pas op dag veertien

Samenleving
door Pieter Immerzeel
maandag, 06 juli 2026 om 11:49
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We denken vaak dat een weekje weg genoeg is om de batterij op te laden, maar onderzoek laat iets anders zien: pas na circa veertien vrije dagen raken veel werknemers écht ontspannen en los van hun werk. Dat zet de klassiek geplande ‘midweek’ of korte zomervakantie in een ander licht.
Gemiddeld hebben werknemers ruim twee weken nodig om hun energiepeil te herstellen, blijkt uit Europees onderzoek van hr- en salarisdienstverlener SD Worx. In een recente steekproef onder werknemers in zestien landen geven medewerkers aan dat ze rond de 17–18 vakantiedagen nodig hebben om zich op te laden, waarbij Nederlandse werknemers zelfs iets boven dat gemiddelde uitkomen. Een deel van hen blijft tijdens verlof bovendien mail checken en telefoontjes aannemen, wat het herstel verder vertraagt.
Arbeids- en organisatieadviseur Willem Goedhart (Arbo Unie) wijst er in het AD op dat acht dagen verlof volgens de literatuur in principe genoeg zou moeten zijn om van werk te herstellen, maar dat dit sterk afhangt van het type werk en iemands belastbaarheid. Wie al overbelast is of aan langlopende projecten werkt, heeft langer nodig om mentaal afstand te nemen. Tegelijkertijd zijn de natuurlijke pauzes in de werkdag afgekalfd: efficiëntere software, hogere werkdruk en minder ‘tussenmomenten’ maken dat we gemiddeld meer hersteluren nodig hebben dan vroeger.
Die spanning tussen theorie en praktijk leidt tot één centrale observatie: onze vakanties zijn vaak te kort om echt tot rust te komen. Formeel bouwt een fulltime werknemer minimaal vier weken wettelijke vakantie op per jaar, met daarbovenop vaak extra dagen via cao of werkgever. Toch worden vrije dagen versnipperd over het jaar, waardoor veel mensen het nooit langer dan een week achtereen uithouden zonder werkmails, deadlines of zorg voor lopende projecten. Het advies van HR-professionals om minstens één keer per jaar twee tot drie weken aaneengesloten verlof te nemen, botst dan snel op agenda’s, targets en de reflex om verlof ‘efficiënt’ te verdelen.

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