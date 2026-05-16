Man overleden door haaienbeet voor Australische westkust

door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 9:31
PERTH (ANP/RTR/AFP) - Voor de kust van West-Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het gaat om de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar.
Het 38-jarige slachtoffer werd zaterdagochtend gebeten bij Horseshoe Reef, vlakbij de toeristische bestemming Rottnest Island, ongeveer 31 kilometer ten westen van de stad Perth. De man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De autoriteiten van de deelstaat West-Australië adviseren om extra voorzichtig te zijn in het water nabij de locatie van de fatale aanval.
In januari overleed een 12-jarige jongen nadat hij in de haven van Sydney door een haai werd gebeten. Die aanval volgde op een reeks haaienaanvallen langs de oostkust van het land. De meeste haaienaanvallen vinden volgens het Australische Instituut voor Gezondheid en Welzijn plaats langs de oost- en zuidoostkust van Australië. Gemiddeld vinden daar zo'n twintig incidenten per jaar plaats. De laatste dodelijke aanval voor de westkust van Australië was in maart vorig jaar.
