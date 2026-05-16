Trump: nummer twee Islamitische Staat uitgeschakeld in Nigeria

WASHINGTON (ANP/AFP) - Amerikaanse troepen en de strijdkrachten van Nigeria hebben Abu-Bilal al-Minuki, de nummer twee van Islamitische Staat (IS) wereldwijd, uitgeschakeld. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump op Truth Social.

"Vanavond hebben dappere Amerikaanse troepen en de strijdkrachten van Nigeria, onder mijn leiding, feilloos een zorgvuldig geplande en zeer complexe missie uitgevoerd om de meest actieve terrorist ter wereld uit te schakelen", zo schrijft hij. Volgens Trump zal Abu-Bilal al-Minuki "de bevolking van Afrika niet langer terroriseren" en is de "wereldwijde operatie van ISIS aanzienlijk verzwakt".

De Nigeriaanse president Bola Tinubu en het Nigeriaanse leger hebben de dood van de IS-leider bevestigd. "Onze vastberaden Nigeriaanse strijdkrachten hebben, in nauwe samenwerking met de strijdkrachten van de Verenigde Staten, een gewaagde gezamenlijke operatie uitgevoerd die een zware slag heeft toegebracht aan de gelederen van de Islamitische Staat", zegt Tinubu in een verklaring.

Ontvoerd

De strijdkrachten omschrijven al-Minuki als "een van 's werelds actiefste terroristen" en stellen dat zijn dood "een cruciaal knooppunt elimineert waarmee IS operaties in verschillende regio's van de wereld coördineerde en aanstuurde".

Door diverse gewapende groeperingen - waaronder jihadistische groepen als Boko Haram en IS - kwamen in de afgelopen vijftien jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten meer dan 2 miljoen Nigerianen ontheemd. Ook werden honderden mensen ontvoerd.