Man vervolgd voor terrorisme bij Israëlische ambassade in Londen

LONDEN (ANP) - Een man wordt vervolgd voor terrorisme na een poging om de Israëlische ambassade in Londen binnen te dringen. De man had volgens de politie een wapen bij zich.

Agenten hielden de verdachte tegen toen hij maandagmiddag het terrein van de ambassade probeerde te betreden. Ze arresteerden de 33-jarige man en namen hem mee naar het bureau. Britse media melden dat hij twee messen bij zich had.

Tegen de man zijn drie aanklachten ingediend. Een gaat over het voorbereiden van terroristische daden en twee over het bezit van "een puntig of scherp voorwerp". De politie denkt niet dat er meer betrokkenen zijn en zet het onderzoek voort.