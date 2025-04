Meer gevallen van mazelen, nieuw cluster opgedoken in Amsterdam

DEN HAAG (ANP) - Het aantal gevallen van mazelen loopt iets sneller op. In de afgelopen week zijn 37 besmettingen geregistreerd. Een week eerder kwamen er 25 nieuwe gevallen bij en de week daarvoor 34.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is er een nieuw cluster ontdekt. Bij een tweede basisschool in Amsterdam zijn meerdere besmettingen gevonden die met elkaar te maken hebben. Bij een kinderdagverblijf in de regio Hollands Midden, waar onder meer Leiden en Gouda onder vallen, zijn enkele nieuwe besmettingen geregistreerd. De clusters op basisscholen in Den Haag en Helmond lijken voorbij. De verbonden besmettingen op basisscholen in Rotterdam, Almere en op een andere basisschool in Amsterdam doven uit, meldt het RIVM.

De teller staat nu op 347 gevallen sinds het begin van het jaar. Dat is bijna evenveel als in de afgelopen tien jaar bij elkaar. De laatste keer dat er zoveel mazelenbesmettingen waren, was bij de landelijke uitbraak in 2013. De meeste patiënten zijn niet gevaccineerd en hadden niet eerder mazelen.

Het RIVM herhaalt dat geen sprake is van een landelijke uitbraak. Het aantal nieuwe besmettingen is al enkele weken ongeveer gelijk. Het instituut zegt de situatie goed te blijven volgen vanwege de feestdagen, de meivakantie en de naderende zomervakantie.

Mensen die mazelen oplopen, kunnen onder meer last krijgen van plekjes op de huid en ontstoken ogen. Meestal verloopt de ziekte relatief mild en knappen mensen vanzelf op. In zeldzame gevallen kunnen ernstige complicaties optreden, zoals longontsteking of hersenvliesontsteking. Zulke complicaties kunnen dodelijk zijn.