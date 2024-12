Mannen beschuldigen rapper Diddy van verkrachting en aanranding

ALBANY/NEW YORK (ANP) - Opnieuw wordt rapper Sean 'Diddy' Combs beschuldigd van een aantal seksuele vergrijpen. Onder meer het Amerikaanse NBC News meldt donderdag dat de artiest door drie mannen wordt beschuldigd van aanranding en verkrachting. Volgens de aanklachten zou Combs de mannen hebben gedrogeerd en daarna aangevallen terwijl ze buiten bewustzijn waren.

Het gaat om drie civiele rechtszaken die afzonderlijk en anoniem door advocaat Thomas Giuffra zijn ingediend bij het hooggerechtshof in de staat New York. Het betreft incidenten die zouden hebben plaatsgevonden tussen 2019 en 2022. In alle drie de zaken wordt Combs beschuldigd van aanranding en verkrachting.

Een van de mannen beweert dat medewerkers van Combs hem hebben bedreigd zodat hij niet met de kwestie naar buiten zou treden. Een andere geeft aan dat zijn aanranding is gefilmd en dat hij na afloop contant geld zou hebben gekregen. De derde zegt dat Combs en medewerkers van zijn label Bad Boy Records om beurten misbruik van hem hebben gemaakt. Advocaat Giuffra zegt tegen NBC dat Combs in deze kwesties "angstaanjagend consistent" te werk zou zijn gegaan.

De nieuwe aanklachten zijn de laatste in een inmiddels lange reeks aanklachten over seksueel misbruik, mensenhandel en fraude tegen de 55-jarige Combs. De Amerikaan, die vastzit in het Metropolitan Detention Center in New York, gaf eerder al aan dat hij onschuldig is. Het strafproces tegen de rapper gaat waarschijnlijk in mei volgend jaar van start.