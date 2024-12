Havenbaas: kwetsbaar door afhankelijkheid van Chinese goederen

ROTTERDAM (ANP) - Nederland is kwetsbaar doordat het zoveel producten uit China haalt en dat baart de baas van de Rotterdamse haven zorgen. "Ik denk dat het heel lastig wordt om auto's in Europa nog te produceren op het moment dat al die containers stoppen, als niks meer uit China bij ons in Europa komt", zei topman Boudewijn Siemons van het Havenbedrijf Rotterdam donderdag tijdens het jaarlijkse Havendebat. De kans dat dat gebeurt acht hij niet groot, benadrukte de topman daarbij. "Alleen we moeten er nooit naïef in worden."

Tijdens het debat werd door verschillende partijen, zoals wetenschappers, beleidsmakers en bedrijven, volop gediscussieerd over de invloed van China op de Rotterdamse haven. Dat kan op verschillende manieren, legde onderzoeker Frans-Paul van der Putten van Instituut Clingendael uit. Zo zijn er Chinese bedrijven die aandeelhouder zijn in containerterminals, waaronder een klein deel staatsbedrijven. Daarnaast zijn Chinese bedrijven klanten van de haven en wordt er apparatuur in de haven gebruikt van Chinese leveranciers.