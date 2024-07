Mannenkleding: wat is sexy, wat niet? Deze peilingsresultaten kunnen u verrassen

“Sexy” een subjectief begrip. Wat de één aantrekkelijk vindt, kan voor een ander een afknapper zijn. De Wall Street Journal heeft meer dan 2.000 volwassenen in de VS ondervraagd om te ontdekken welke stijlelementen bij mannen als sexy worden gezien en welke juist niet. De resultaten zijn verrassend en bieden interessante inzichten in de moderne mannelijke mode.

Het aantal knopen

Een van de meest besproken onderwerpen in de enquête was het aantal knopen dat een man moet losmaken van zijn overhemd. De resultaten toonden aan dat 40% van de respondenten twee losgeknoopte knopen het sexiest vonden, terwijl 38% de voorkeur gaf aan één knoop. Interessant genoeg stemden de meeste mannen zelf (44%) voor slechts één losgeknoopte knoop .

Gezichtsbeharing

Gezichtsbeharing blijft een hot topic. Hoewel 44% van de ondervraagden een gladgeschoren gezicht het aantrekkelijkst vond, gaf een meerderheid van 56% de voorkeur aan enige vorm van gezichtsbeharing. Dit omvatte lichte stoppelbaardjes tot volle baarden, wat aangeeft dat een beetje gezichtsbeharing tegenwoordig zeker in de smaak valt .

De lengte van shorts

Bij het kiezen van shorts bleek de “goldilocks”-lengte het populairst. Maar liefst 64% van de respondenten vond shorts die net boven de knie vallen het aantrekkelijkst. Shorts die veel korter of langer zijn, vielen minder in de smaak, met respectievelijk 19% en 17% van de stemmen .

Complete outfits

Wanneer het aankomt op complete outfits, werd de klassieke combinatie van een T-shirt en jeans het meest gewaardeerd, met 43% van de stemmen. De tweede plaats werd ingenomen door het pak, met 34%. Casual outfits zoals een shirt en chinos trokken slechts 14% van de stemmen, terwijl sportkleding met slechts 6% als minst sexy werd beschouwd .

Blote lichaamsdelen

Welke lichaamsdelen mannen het beste kunnen laten zien om aantrekkelijk gevonden te worden? Biceps waren veruit favoriet, met 50% van de stemmen. Andere lichaamsdelen zoals benen (15%), sleutelbeenderen (9%) en enkels (3%) scoorden aanzienlijk lager. Een verrassende 23% gaf de voorkeur aan “geen van de bovenstaande” .

Schoenenkeuzes

Als het op schoenen aankomt, werden nette schoenen als het sexiest beschouwd, vooral bij mannen onder de 50. Deze wonnen de altijd/meestal sexy stem met 34%. Aan de andere kant werden Birkenstock sandalen door 72% van de respondenten als nooit of zelden sexy beschouwd, ongeacht de leeftijd van de drager .

Date-night outfits

Date-night outfits kunnen veel zeggen over de stijl van een man. Volgens de respondenten is kleur dragen een teken van zelfvertrouwen en kan het erg sexy zijn. Echter, sportkleding en oversized kleding werden als onaantrekkelijk beschouwd. De keuze van schoenen bleek ook cruciaal te zijn; stijlvolle schoenen zoals suède laarzen of modieuze sneakers, gecombineerd met sokken, werden als essentieel beschouwd voor een aantrekkelijke outfit .