Monsterfiles op vakantieroutes Op zwarte zaterdagen meer auto's dan ooit

Er zullen megafiles zijn op de routes naar het zuiden. De verkeersdrukte in Europa gaat komende zomer records breken, verwacht de ANWB. Nooit eerder gingen er zo veel auto's de weg op. Zwarte zaterdagen én zwarte zondagen zijn het gevolg, waarbij vier uur vertraging door files normaal is.

De trek naar het zonnige zuiden én de reis naar het koelere noorden worden deze zomer ongekend druk. Afgelopen vrijdag was de laatste schooldag in het zuiden, een week later in het midden. De regio noord is over drie weken vrij. ,,Het wordt extreem druk op de Europese wegen. Drukker dan ooit'', waarschuwt Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeerscentrale in het AD . De laatste zaterdag van juli en de eerste zaterdag van augustus zijn door de Franse verkeerspolitie bestempeld als zwarte zaterdag.

Ergste rampdag: zaterdag 27 juli

Vooral 27 juli wordt pittig, met in Frankrijk zo'n 1000 kilometer file op de snelwegen. Vier uur vertraging loop je er zo op. Miljoenen Nederlanders gaan die dag op vakantie, maar ook voor mensen in Zuid-Duitsland, Frankrijk en Italië begint de zomervakantie.

Parijs wordt dit jaar rampzalig. Het is op de wegen rond de stad altijd heel druk, maar dit jaar wordt het nog erger. De Olympische Spelen beginnen op vrijdag 26 juli en dat is merkbaar in het verkeer rond de stad. Nóg een groot probleem deze zomer: in Zwitserland is een stuk van de snelweg A13 weggespoeld door noodweer.

Vertrek niet 's nachts

Broekhuis: ,,Er is op die zwarte zaterdagen geen ontkomen aan. Op welk tijdstip je ook vertrekt: je krijgt gegarandeerd files in Frankrijk en Duitsland.'' De ANWB adviseert om niet om 03.00 of 04.00 uur te vertrekken, maar rond 09.00 uur. ,,Hiermee voorkom je dat je tegen het middaguur verstrikt raakt in lange files bij beruchte knelpunten in Zuid-Duitsland, op de Franse Autoroute du Soleil of bij de tolstations op de A10 richting Bordeaux. Rond het middaguur zijn de files op hun hoogtepunt. Het maakt voor je gevoel echt iets uit of je om 22.00 uur op de camping bent en bijna geen files had of dat je er om 20.00 uur bent maar zes uur in de file hebt gestaan.''