Marine begeleidde in 2024 dubbel zoveel Russische schepen

DEN HAAG (ANP) - De marine begeleidde in 2024 op de Noordzee dubbel zoveel verdachte Russische schepen als in het jaar daarvoor, bevestigde een woordvoerder van de Koninklijke Marine woensdag na berichtgeving van de NOS. In 2023 kwam dit elf keer voor en dat nam vorig jaar toe naar twintig.

De toename komt volgens haar door het "veranderende veiligheidsbeeld". Ze verwijst naar de rapporten die de MIVD hierover heeft geschreven. De inlichtingendienst waarschuwt al langer dat Rusland infrastructuur als windparken, pijpleidingen en internetkabels in kaart brengt en zich bezig lijkt te houden met spionage en voorbereidingen voor verstoring en sabotage.

Defensie wil "vanuit veiligheidsoverwegingen" niet ingaan op detailvragen over de redenen waarom de schepen zijn geëscorteerd om Rusland niet wijzer te maken dan nodig.