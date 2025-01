Onduidelijk hoeveel gebouwen aan Tarwekamp behouden blijven

DEN HAAG (ANP) - Het is nog niet duidelijk hoeveel woningen aan de Tarwekamp in Den Haag behouden kunnen blijven na de dodelijke explosies van vorige maand. Deskundigen onderzoeken elf woningen en tien bedrijfspanden in het overgebleven deel van het blok om te kijken of ze nog veilig zijn. Zeven woningen en acht bedrijfspanden bestaan niet meer.

Volgens de gemeente Den Haag is het uiteindelijk aan de vereniging van eigenaren om te besluiten over herstel en wederopbouw van de panden. De opstalverzekering dekt de schade aan de gebouwen, dus de eigenaren hebben "financiële zekerheid" op dat gebied. Vrijwel alle ondernemers waren echter "onderverzekerd". De gemeente helpt ze als ze in grote financiële problemen dreigen te komen.

Twaalf gedupeerde huishoudens zijn ondergebracht in tijdelijke woningen. Zij kunnen ook de komende zes maanden zo onderdak krijgen. Twee huishoudens hebben de jaarwisseling doorgebracht op een vuurwerkvrij vakantiepark in de buurt van Den Haag. Rond de Tarwekamp mocht na de explosies geen vuurwerk worden afgestoken. Volgens de gemeente is dit "grotendeels gerespecteerd".