Mathieu (24) pleegt zelfmoord na mislukte baardtranspantatie door Turkse nep-chirurg

In Istanbul zie je ze overal: stoere West-Europese mannen met een bloederig, of in verband gehuld hoofd. Het zijn mannen die de ouderdom voor proberen te blijven door nieuw haar te kopen. In Turkije kost dat niet zoveel als thuis.

Maar soms gaat het fout

In maart trok Mathieu, een 24-jarige student uit Frankrijk, naar Istanboel voor zo'n haartransplantatie. Het kostte hem zo’n 1.300 euro, een vijfde van wat het kost in Nederland . Het ging hem om zijn baard . Die was onbetekenend en dat vond Mathieu onverdraaglijk. Want was is een man zonder baard. Omdat het probleem op te lossen werden haartjes van op zijn hoofd naar zijn gezicht getransplanteerd.

Na de operatie merkte Mathieu dat zijn baard er vreemd uitzag. De vorm van de baard klopte niet. Bovendien liep hij brandwonden op en had hij moeite met slapen door al het ongemak.

Vastgoedmakelaar als chirurg

Niet veel later ontdekte Mathieu dat de man die zijn operatie had uitgevoerd geen gediplomeerde chirurg was, maar een vastgoedmakelaar, schrijft Telegraph.

Als gevolg van zijn mislukte operatie belandde Mathieu in een “vicieuze cirkel”, zo schrijft Daily Mail. Hij leed aan een ‘stoornis van de lichaamsbeleving’, een psychische aandoening waarbij mensen geobsedeerd zijn door gebreken aan hun uiterlijk. De man ging nog naar een Belgische specialist die de ingreep probeerde te corrigeren, maar die zei dat zijn hoofdhuid nooit volledig zou herstellen.

