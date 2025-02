Meer dan 1 miljoen Syriërs teruggekeerd naar huis

DAMASCUS (ANP) - Meer dan één miljoen Syriërs zijn naar huis teruggekeerd sinds de val van dictator Bashar al-Assad in december, meldt VN-vluchtelingenchef Filippo Grandi op het platform X. Onder hen zijn 280.000 Syriërs die eerder naar het buitenland waren gevlucht.

Onder Assad begon in 2011 een burgeroorlog die leidde tot meer dan een half miljoen doden en vele miljoenen vluchtelingen. Sinds Assad naar Rusland is gevlucht, keren Syriërs terug naar hun oude wijken. Maar door de oorlog zijn huizen en infrastructuur beschadigd of verwoest. Grandi waarschuwt dat mensen weer zullen vertrekken als niet "sneller en harder" wordt gewerkt aan de wederopbouw van het land. "Dit is nu echt dringend."