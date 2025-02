Timmermans gaat niet mee in Wilders' optimisme over Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - Geert Wilders ziet het "glas als halfvol" waar het gaat over voorbereidende gesprekken tussen Rusland en de Verenigde Staten over een mogelijk vredesakkoord in Oekraïne. "Wat je ook van Trump vindt, hij probeert het", zei de PVV-leider bij het debat over de koerswijziging onder de nieuwe Amerikaanse president. Maar daar gaat Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) niet in mee.

"Ik wil dat graag doen dat positief bekijken, maar ik heb ook bekeken naar wat president Trump heeft gezegd", reageerde Timmermans. Dat de Amerikaanse president heeft gezegd dat Poetin wat hem betreft een deel van Oekraïne krijgt in een vredesakkoord "betekent dat hij streeft naar een onrechtvaardige vrede".