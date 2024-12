Meer vluchten naar Russische steden opgeschort na fatale crash

MOSKOU (ANP/AFP) - Steeds meer luchtvaartmaatschappijen schorten vluchten op naar Russische steden na de recente crash van een toestel van Azerbaijan Airlines. Turkmenistan Airlines maakte zaterdag bekend dat vaste lijnvluchten tussen Asjchabad en Moskou tot eind januari worden stilgelegd, zonder toe te lichten waarom dat besluit is genomen.

Ook luchtvaartmaatschappijen flydubai uit de Verenigde Arabische Emiraten, El Al uit Israël en Qazaq Air uit Kazachstan hadden al vluchten opgeschort in de nasleep van het incident van deze week. Toen crashte het toestel van Azerbaijan Airlines bij de stad Aktau in Kazachstan. Tientallen mensen aan boord overleefden het niet.

De oorzaak van de crash moet nog worden opgehelderd. Volgens de Verenigde Staten zijn er aanwijzingen dat het passagiersvliegtuig is geraakt door de Russische luchtverdediging. Ook de autoriteiten in Azerbeidzjan hebben de mogelijkheid genoemd dat het vliegtuig is getroffen door een wapen.