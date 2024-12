Zelensky hekelt dreigement Fico over stopzetten stroomtoevoer

MOSKOU (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Slowaakse premier Robert Fico ervan beschuldigd op bevel van Rusland een "tweede energiefront" tegen Oekraïne te openen. Fico dreigt Oekraïne af te sluiten van noodstroom in een conflict over Russisch gas, terwijl die elektriciteit deze winter juist hard nodig is door de schade die Rusland heeft veroorzaakt aan de Oekraïense stroomvoorziening.

Russisch gas stroomt ondanks de oorlog via Oekraïne naar Centraal-Europa. Het contract hierover loopt tot en met 31 december. Zelensky is tegen een verlenging, terwijl Slowakije als een van de grootste afnemers dat juist wel wil. Fico voert de druk op Oekraïne op om een oplossing te vinden.

Fico bezocht de Russische president Vladimir Poetin een week geleden in Moskou om onder meer de levering van Russisch gas aan Slowakije te bespreken.

Zelensky verklaart op X dat het erop lijkt dat Poetin Fico "opdracht gaf om dit front te openen ten koste van de belangen van het Slowaakse volk". Hij wijst op onder meer de inkomsten die de Slowaakse schatkist misloopt als het land stopt met de export van elektriciteit naar Oekraïne. Volgens Zelensky kan Fico's dreigement alleen worden verklaard door Russische invloed.