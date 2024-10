Meer ziekenhuizen in financiële problemen

DEN HAAG (ANP) - Een toenemend aantal ziekenhuizen heeft financiële problemen, schrijft BDO Accountants & Adviseurs in de jaarlijkse 'benchmark' van het bedrijf. Acht ziekenhuizen schreven over het vorige jaar rode cijfers, aldus BDO, terwijl het er een jaar daarvoor nog maar twee waren. En bijna de helft van de ziekenhuizen haalde een resultaat van minder dan 1 procent van de omzet.

BDO geeft de financiële prestaties van de algemene ziekenhuizen over 2023 het cijfer 5,5, na de 7,1 over 2022. Er zijn wel andere dingen verrekend in de beoordeling, zoals de ouderdom van het vastgoed van ziekenhuizen. Met de universitaire ziekenhuizen is het minder slecht gesteld, die krijgen van BDO een 7,0 , al was dat eerder nog een 7,6.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) van 2022 is afgesproken meer doeltreffendheid van de zorg en ook preventie na te streven, maar die overgang zal wel tien tot vijftien jaar in beslag nemen, denkt BDO. Intussen zijn er de structurele problemen als stijgende kosten, personeelstekorten en ook investeringsachterstanden.

BDO adviseert onder meer om geld in digitalisering en automatisering te steken "om passende zorg te bieden en het personeelstekort te verminderen". Ook moet er volgens de accountants en adviseurs nadruk worden gelegd op behoud van personeel. "De focus ligt nog te vaak op de kosten en financiële risico's van personeel niet in loondienst (PNIL) in plaats van op het ontwikkelen van strategisch HR-beleid en modern werkgeverschap dat medewerkers stimuleert om in ziekenhuizen te blijven werken", zeggen ze.