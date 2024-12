Meldingen van discriminatie in Amsterdam dit jaar verdubbeld

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal meldingen van discriminatie in de regio Amsterdam is dit jaar verdubbeld ten opzichte van 2023, blijkt uit nieuwe cijfers van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Bij het meldpunt zijn tot half december meer dan 1900 meldingen van discriminatie binnengekomen. In 2023 werd er in totaal 862 keer melding gemaakt van discriminatie in en om de hoofdstad.

Bestuursvoorzitter van het meldpunt Dennis Boutkan is "geschrokken van deze verdubbeling, maar niet verrast". "Discriminatie is verwerpelijk en werkt als een splijtzwam", aldus Boutkan. "De onrust en polarisatie in de samenleving zien we direct terug in de cijfers." Daarnaast blijkt uit de cijfers dat inwoners van de regio Amsterdam het meldpunt steeds beter weten te vinden. Het meldpunt heeft naar eigen zeggen het afgelopen jaar hard gewerkt aan onder meer de vind- en zichtbaarheid, bijvoorbeeld door "gerichte campagnes en lokale samenwerkingen".

"De stijging van het aantal meldingen toont dat inwoners ons zien als een luisterend oor en als een betrouwbare plek om discriminatie te melden. We ondersteunen melders waar mogelijk bij het zoeken naar passende oplossingen", zegt directeur van het meldpunt Jerrol Marten. Het verwerken van alle meldingen, het plannen van afspraken en het bieden van begeleiding vraagt veel van de organisatiecapaciteit, stelt Marten. "De druk op ons meldpunt is fors toegenomen. We doen er alles aan om aan deze groeiende vraag te blijven voldoen. Hiervoor hebben we de blijvende ondersteuning van de gemeenten in het algemeen en van gemeente Amsterdam in het bijzonder hard nodig."