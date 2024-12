Curatoren praten met 'meerdere' partijen over doorstart Blokker

AMSTERDAM (ANP) - De curatoren van de failliete winkelketen Blokker voeren nog altijd gesprekken met "meerdere" potentiële kopers over een doorstart van het bedrijf. Hoeveel partijen nog praten over zo'n voortzetting, schrijven ze niet in het eerste faillissementsverslag over Blokker.

Aanvankelijk waren tientallen partijen geïnteresseerd in een doorstart na het faillissement van Blokker. Vervolgens kregen 26 partijen toegang tot een virtuele dataroom waarin informatie over het bedrijf te vinden was. Het is nog altijd onduidelijk of een doorstart gaat lukken en in welke vorm.

Blokker ging vorige maand failliet na aanhoudende verliezen en problemen met het afbetalen van schulden bij de Belastingdienst.

Uit het faillissementsverslag wordt duidelijk dat de financieringsmaatschappij Gordon Brothers alleen al 26,7 miljoen euro tegoed heeft van Blokker. Zij hebben het pandrecht op alle roerende zaken, dus in principe ook het recht op de opbrengsten uit de faillissementsuitverkoop die gaande is bij Blokker-filialen. Wel melden de curatoren afspraken te hebben gemaakt met de Amerikaanse financier over een verdeling van de opbrengsten uit die verkoop die de mogelijkheden voor een doorstart open houden.