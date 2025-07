Mensenrechtencollege: meer meldingen van discriminatie om geloof

DEN HAAG (ANP) - Het College voor de Rechten van de Mens krijgt steeds meer meldingen van discriminatie op grond van godsdienst. Dat blijkt uit een halfjaarlijkse monitor van het College. Sinds begin dit jaar kwamen er 87 van deze meldingen binnen, tegenover 120 in heel 2024. Terugkerende thema's waren voornamelijk moslimdiscriminatie, antisemitisme, gebedsruimtes op school en het dragen van een hoofddoek op werk.

In totaal registreerde het College het afgelopen halfjaar 1495 meldingen van mensen die zich gediscrimineerd voelden. De meeste meldingen gingen over de discriminatiegronden geslacht, ras en handicap of chronische ziekte. "Het aantal op deze gronden blijft elk jaar structureel hoog."

Daarnaast kreeg het College 396 verzoeken om te oordelen in een zaak. Ook het aantal verzoeken om een oordeel op grond van godsdienst nam toe: in heel 2024 kwamen er 31 binnen, terwijl dat er nu al 21 zijn. Het College deed in totaal in 61 zaken uitspraak, bij 70 procent werd discriminatie vastgesteld.