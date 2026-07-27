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Merz belooft maatregelen na aanslag in Berlijn

Samenleving
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 14:20
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BERLIJN (ANP/DPA) - De aanslag bij de Pride in Berlijn mag volgens de Duitse bondskanselier Friedrich Merz niet zonder gevolgen blijven. "Alleen woorden zijn niet genoeg", zei de regeringschef twee dagen nadat in de hoofdstad werd ingereden op een menigte.
Volgens de bondskanselier moet bijvoorbeeld worden opgehelderd hoe een vermeende islamist ongehinderd zijn gang kon gaan in de buurt van de parade. "Het doelwit van deze aanslag is niet willekeurig gekozen", zei Merz.
De bondskanselier omschreef het inrijden op mensen als een aanslag op de queergemeenschap en de open samenleving. "We zullen er alles aan doen om de vrijheid, de openheid en het liberalisme van onze samenleving te beschermen en te verdedigen."
De politie begon na de aanslag een klopjacht op verdachte Abdul Ballout en schoot hem een dag later dood. Die 21-jarige Duitser zou eerder pogingen hebben gedaan om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat.
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