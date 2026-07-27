Tientallen meldingen van discriminatie bij start WorldPride

AMSTERDAM (ANP) - Tientallen mensen hebben afgelopen weekend, tijdens de start van WorldPride in Amsterdam, melding gemaakt van discriminatie tegen de lhbt+-gemeenschap, aldus een woordvoerder van de organisatie RITA.

Waar RITA normaal "een paar meldingen" per dag krijgt, waren het er afgelopen weekend meer dan zeventig, van mensen uit het hele land. De meldingen kwamen veelal van bezoekers die op weg naar huis waren na het Milkshake Festival en bezoekers van de Pride Walk zaterdag in het centrum van Amsterdam.

Ook in de rest van het land hadden mensen die onderweg waren naar de evenementen last van intimidatie, onder meer op stations. Volgens de woordvoerder kan de toename van het aantal meldingen ook komen door de zichtbaarheid van de organisatie, die tijdens Pride actief is met zogenoemde safer spaces, waar mensen ondersteuning kunnen vinden, en met een online meldplatform.

RITA is ontstaan door een samenwerking van onder meer de gemeente Amsterdam en Discriminatie.nl Regio Amsterdam voor de bestrijding van onveiligheid en lhbt+-discriminatie.