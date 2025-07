Minder complicaties na extra echometing bij hoogzwangere vrouwen

GRONINGEN (ANP) - Om beter te kunnen bepalen of een hoogzwangere vrouw moet worden ingeleid als ze de baby wat minder voelt, biedt een extra echometing uitkomst. Die betere inschatting zorgt uiteindelijk voor minder complicaties bij de baby. Dat meldt het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Soms voelen vrouwen hun baby minder bewegen in de laatste weken van de zwangerschap. Dat is meestal niet erg, maar kan erop wijzen dat de baby zuurstofgebrek heeft. Dan is het beter de baby eerder geboren te laten worden. Maar ook met standaardonderzoek als een hartfilmpje en beoordeling van groei en vruchtwater blijft dit lastig in te schatten.

Volgens onderzoeksleider en gynaecoloog Sanne Gordijn biedt het resultaat van de studie essentiële informatie voor de verloskundige zorg: "Als dokters de uitslag van deze meting weten, kunnen zij beter onderscheiden of het minder voelen bewegen van de baby een onschuldige oorzaak heeft of dat het actie vereist."