Minderjarige krijgt straf voor plannen terreuraanslagen

LEEUWARDEN (ANP) - De rechtbank in Leeuwarden heeft een minderjarige jongen veroordeeld voor de voorbereiding van een terreuraanslag op het Vlaamse Parlement in Brussel en een militaire vliegbasis ten noorden van Arnhem in 2024. De jongen is veroordeeld tot voorwaardelijke jeugddetentie van drie maanden met een proeftijd van twee jaar. Ook moet hij behandeling ondergaan bij het Landelijke Steunpunt Extremisme. Hij was 12 en 13 jaar toen hij de strafbare feiten pleegde.

De jongen had een Telegramgroep opgericht, waar hij mensen opruide om terroristische aanslagen te plegen. Ook betaalde hij iemand om de aanslag in Brussel te plegen. De betreffende persoon reageerde daarna niet meer op de berichten van de jongen.

De jongen is aanhanger van rechts-extremistisch gedachtegoed. Hij is voorstander van een rassenoorlog en een witte etnostaat, zo staat in de uitspraak van de rechtbank. De jongen durfde niet over zijn ideeën te vertellen aan de mensen in zijn omgeving. Hij communiceerde via Telegram met gelijkgestemden.