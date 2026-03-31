Sjoerdsma maakt 6 miljoen extra vrij voor hulp aan Midden-Oosten

DEN HAAG (ANP) - Nederland maakt 6 miljoen euro extra vrij voor humanitaire hulp aan slachtoffers van de oorlog in het Midden-Oosten. "De humanitaire situatie in het #MiddenOosten verslechtert snel. Juist nu hulp onder druk staat, moeten we meer doen", laat minister Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking, D66) dinsdag op X weten.

De helft van het bedrag is bestemd voor hulp aan Libanon. Daar wordt Hezbollah aangevallen door Israël, waardoor honderdduizenden mensen op de vlucht zijn geslagen. Een alliantie van Nederlandse hulporganisaties (Dutch Relief Alliance) kan met het geld medische voorzieningen en zaken als water regelen voor de ontheemden.

De andere 3 miljoen euro gaat naar het Rode Kruis. "Zodat zij volgens hun mandaat met alle partijen in gesprek kunnen blijven, hulp kunnen bieden aan mensen in nood, en zo bijdragen aan het verlichten van de directe en indirecte gevolgen van de escalatie", aldus de bewindsman.