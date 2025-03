Minstens 40 doden door extreem weer in Verenigde Staten

BAKERSFIELD (ANP) - Het dodental door de zware stormen en tornado's in het zuiden en middenwesten van de Verenigde Staten dit weekend is opgelopen tot minstens 40. Door de harde wind zijn ook bestaande bosbranden aangewakkerd.

Sinds vrijdag trok een zwaar stormsysteem met onweersbuien, hevige regen en verwoestende winden over de Verenigde Staten. Acht staten - Missouri, Arkansas, Mississippi, Louisiana, Illinois, Tennessee, Alabama en Indiana - zijn getroffen, waarbij de meeste doden in Missouri vielen.

Als gevolg van het noodweer kwamen in Missouri twaalf mensen om het leven, laat gouverneur Mike Kehoe weten in een verklaring. "De omvang van de verwoesting in onze staat is onthutsend," aldus Kehoe. Honderden huizen, scholen en bedrijven zijn verwoest of zwaar beschadigd.

Zandstorm

In Kansas vielen acht doden bij een kettingbotsing tijdens een zandstorm. Vrijdag en zaterdag zijn er ook tientallen tornado's geregistreerd. Volgens de National Weather Service (NWS) is er op twee plaatsen in Arkansas schade gevonden die overeenkomt met een EF4 tornado, waarbij winden van 260 tot 320 kilometer per uur kunnen voorkomen.

De harde wind heeft ook bestaande bosbranden aangewakkerd. Alleen al in Oklahoma zouden honderden branden zijn uitgebroken, waarbij 170.000 hectare in de as is gelegd. De Amerikaanse website PowerOutage meldde zondag dat er in vijf staten meer dan 230.000 huishoudens zonder stroom zaten.

Tornado's op komst

In de nacht van zondag op maandag lokale tijd verwacht de NWS aan de oostkust nog zware onweersbuien met veel bliksem, zware windstoten, hagel en een paar tornado's. Maandag kunnen er in het noordoosten nog onweersbuien voorkomen. Verwacht wordt dat maandagavond of dinsdag het noodweer is weggetrokken.