Moeder van Zutphens jongetje verdacht van poging tot moord

De moeder van het 5-jarige jongetje dat zondagavond van een balkon viel in Zutphen wordt verdacht van poging tot moord, dan wel poging tot doodslag. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Omroep Gelderland. De rechter-commissaris besloot donderdagochtend dat ze nog zeker veertien dagen vast blijft zitten.

Het incident gebeurde zondag rond 19.30 uur aan de Van Drinenstraat. Het jongetje werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Maandagavond werd bekend dat hij niet in levensgevaar was. Hoewel hij van "vrij hoog" viel, aldus de OM-woordvoerder, is hij inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Hij is opgevangen "in een zorgkader". Meer details over de situatie geeft het OM niet.