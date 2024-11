Rechter: deal met vermeend brein achter 9/11 toch geldig

WASHINGTON (ANP) - Een juridische deal die het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001 in staat kan stellen de doodstraf te ontlopen, is toch rechtsgeldig. Dat besloot een Amerikaanse militaire rechter nadat de minister van Defensie een streep had gehaald door de overeenkomst met Khalid Sheikh Mohammed en twee medeverdachten, bericht The New York Times.

Sheikh Mohammed en zijn medeverdachten staan terecht voor een militair tribunaal in Guantánamo Bay. Ze worden vervolgd voor hun betrokkenheid bij de terreurdaden in 2001 waarbij gekaapte vliegtuigen werden gebruikt om aanslagen te plegen, met duizenden doden tot gevolg. Aanklagers kondigden afgelopen zomer aan dat een deal was gesloten om de zaak te kunnen afronden. De verdachten zouden schuld bekennen en in ruil daarvoor maximaal levenslang krijgen.

Minister van Defensie Lloyd Austin greep enkele dagen later in om de overeenkomst te blokkeren. Een militaire rechter oordeelt nu dat de minister daarmee te laat was en bovendien zijn bevoegdheden te buiten ging. De rechter maakte evenwel niet duidelijk wanneer de verdachten formeel schuld mogen bekennen. Dat betekent volgens de krant dat aanklagers nog tijd hebben om in beroep te gaan.