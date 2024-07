Moskou ziet moordaanslag op Trump als gevolg van beleid Washington

MOSKOU (ANP/AFP) - Washington moet de "balans opmaken" van zijn "beleid van het aanzetten tot haat", meent het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Woordvoerder Maria Zacharova stelt dat dit beleid heeft geleid tot de moordaanslag op de voormalige president Donald Trump.

Zacharova suggereert dat de Verenigde Staten het geld voor wapens voor Oekraïne elders nodig hebben. "Misschien is het beter om dit geld te gebruiken om de Amerikaanse politie en andere diensten te financieren die de openbare orde in de Verenigde Staten zouden moeten waarborgen?", aldus de woordvoerder.

Ze voegde eraan toe dat "als andere middelen om van een lastige president af te komen zijn uitgeput, de goede oude Lee Harvey Oswald in het spel komt". Daarmee verwees ze naar de moord op president John F. Kennedy in 1963. De voormalige marinier Oswald werd in 1964 door een Amerikaanse onderzoekscommissie aangewezen als de enige dader van de moordaanslag.

Het is niet duidelijk hoe de Amerikaanse steun aan Oekraïne eruitziet als Trump de presidentsverkiezingen in november wint. De Republikein heeft verklaard dat hij bij een verkiezingswinst van plan is de oorlog snel te beëindigen, wat leidt tot zorgen in Kyiv. De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat hij Trumps opmerkingen over het stoppen van de oorlog "heel serieus" neemt.