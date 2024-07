Verdachte moordaanslag Trump had geen strafblad

WASHINGTON (ANP/RTR) - De verdachte van de moordaanslag op Donald Trump had geen strafblad, melden Amerikaanse media op basis van rechtbankgegevens in de staat Pennsylvania. Hij is daar ook nooit aangeklaagd. Media schrijven ook dat er geen gegevens over de man te vinden zijn in de databanken van de federale rechtbanken.

De veiligheidsdienst heeft de verdachte na de moordpoging op Trump doodgeschoten. De FBI heeft gezegd dat het gaat om de 20-jarige Thomas Matthew Crooks uit Bethel Park (Pennsylvania). Er is geen verdere informatie gedeeld. Zo is bijvoorbeeld niet bekend wat het motief van de man is. Het onderzoek is nog bezig, aldus de FBI.

Er is weinig over de man bekend. Crooks staat volgens kiezersregistratiegegevens van Pennsylvania geregistreerd als Republikein. Als 17-jarige schonk hij 15 dollar aan een politieke actiegroep die geld inzamelt voor linkse en Democratische politici. De man had vanwege zijn leeftijd nog nooit gestemd op een president. In november zou zijn eerste keer zijn.

Bethel Park ligt op ongeveer een uur rijden van de plek waar de schietpartij plaatsvond. Crooks zou met een semiautomatisch vuurwapen van het type AR-15 op het dak van een gebouw zijn geklommen, buiten het terrein waar Trump op een campagnebijeenkomst sprak. De presidentskandidaat raakte gewond aan zijn rechteroor. Een toeschouwer kwam om het leven en twee anderen raakten ernstig gewond.